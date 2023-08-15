Fernandes’ten sevgilerle

Ev sahibi Karagümrük'ün Beşiktaşlı taraftarlara 750 TL'ye bilet satması başlı başına fırsatçılıktan başka bir şey değil! Ki bu fırsatçılığın bir cezası olmalı! Oysa ligin ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dolu tribünlerde bu maç oynansa ne kadar da güzel olurdu. Maçın büyük bölümü sanki yavaşlatılmış bir oyun gibiydi. Aşırı sıcak ve nemin de etkisiyle Beşiktaş beklediğimiz tempodan çok uzaktı.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçına yeni transfersiz çıkarken, 10 numara eksikliği maçın büyük bölümünde kendini gösterdi. Beşiktaş; kanat aksiyonları zayıf bir görünümde kalınca pozisyon üretmekte başarısız kaldı. Muleka ne yapmak istediğini kendisi de anlamayınca iki pozisyonu kolayca harcayıp saç baş yoldurdu. İkinci yarının başında kazanılan penaltıda Aboubakar'ın antrenmanda yedek kaleciyi çalıştırır gibi vuruşu, klasına yakışmadı. Onur'un gayretinden şüphem yok ama sağ önde kayboldu gitti.

Beşiktaş puan kaybedecek diye korkarken Gedson Fernandes yine futbol karakterini ortaya koydu. Puan kaybına isyan edercesine müthiş mücadelesini bir de golle süsledi. İyi varsın Gedson Fernandes! Oyuna sonradan giren Rebic'te ışık gördüm. Bir sitemim de Necip'e! Sarı kartın var, maçın uzatma dakikalarında hakemin önünde o sert faul de neyin nesiydi? Beşiktaş dün zor da olsa 3 puanla lige başlarken Karagümrük'ü hiç beğenmedim. Umarım bir an önce toparlar. Yoksa işleri çok zor... Hakem Erkan Özdamar genel hatlarıyla iyi bir maç yönetti. Umarım hakemler bu sezon şampiyonluk yarışına etki etmezler.