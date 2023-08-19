Yeniler...

Dünya futbolunda, Suudi Arabistan'ın ardından en çok transfer ülkemizde yapıldı. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, ülkemizde döviz kuru bu kadar artmışken; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çılgınlığı yapmasına aklım almıyor. Beşiktaş bu sezon transferde geri planda kalmayı tercih etti. Taraftarlar sürekli daha fazla çilek transfer isterken, Somaspor'dan alınan Emrecan'ın ardından Amartey, Onana, Rebic, Rashica, Zaynutdinov transferleri son 3 haftalık süreçte gerçekleştirildi. Amartey'i Premier Lig'den biliyoruz. Umarım Beşiktaş'a uyum sağlar. Onana genç ama kapalı kutu. Forma alması zor gibi gözüküyor ama umarım beni yanıltır. Rebic ise kaliteli bir kumaş. Kısa sürede çalışma temposuna ayak uydurması dikkat çekici önemli bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Rashica transferinde emeği geçen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri kutluyorum. Beşiktaş Rashica bombasını öyle bir patlattı ki, hem ezeli rakibine uzun yıllar unutulmayacak bir çalım attı, hem de çok iyi bir kanat oyuncusuyla gücüne güç kattı. Kuşkusuz; Rebic ve Rashica transferlerine en çok Cenk ve Aboubakar sevinmiştir. Dün takıma katılan Zaynutdinov'un genç, yetenekli ve yerli oyuncu statüsünde oynayacak olması da önemli bir artı olarak gözüküyor.

TEDBİRLER ALINMALI

Beşiktaş, geçen sezonun ortasında Aboubakar, Onur, Hadziahmetovic gibi transferleri gerçekleştirdiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yine geçen sezonun ortasında Masuaku'nun bonservisinin alınması da çok akıllıcaydı. Bunları alt altta yazdığımız zaman Beşiktaş'ın transferde başarısız olduğunu söylemek insafsızlık olur. Tabii ki Beşiktaş'ın hala transfere ihtiyacı var. Saiss'in gidişi sonrası savunmaya en az onun kalitesinde bir oyuncu transferi çok iyi olur. Kadro zenginliği açısından ve olası cezalar ve sakatlıklara tedbir açısından forvet ve orta sahaya da birer transfer yapılabilir. Beşiktaş'ın çocuğu Tayfur Bingöl de iyi bir takviye olur.

AFERİN GENÇLER...

Tabii hep transferleri konuşuyoruz ama siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz göz kamaştırmaya başladılar. Semih ve Demir Ege'yi 4-5 yıldır takip ediyorum. Usta Teknik Direktör Şenol Güneş'in onlara güvenip formayı vermesi Beşiktaş'ın geleceği için atılan çok önemli bir adım... Daha alacakları çok yol var ama bu sezon onlardan da büyük patlama bekliyorum. Tabii Beşiktaş'ın bu yoğun gündemi sırasında Sayın Ahmet Nur Çebi'nin şirketinde bazı çalışanların yolsuzluk yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarıldığını medyadan takip ettim. Şunu belirteyim ki iddia edilen yolsuzluk rakamı yazılan rakam kadar değil. Başkanlar her zaman çok eleştiriliyor ama onların da kulüp işleri nedeniyle aile ve kendi işlerini ihmal ettiklerini unutmamak gerekiyor. Ben de başkanlık yaptığım dönemde kulüp işlerinin yoğunluğu nedeniyle 5-6 ay işime gidemediğim olmuştu. Sevgili taraftarlar, lütfen eleştirirken başkan ve yöneticilerin de kendilerinden büyük fedakarlıklarla kulüplerine hizmet ettiklerini unutmamak gerekir. Tabii ki bu sözüm dürüst kulüp başkanlarına! Kulüpleri borç batağına sokan kulüp başkanlarını önce değerli Türk mahkemelerine sonra da Allah'a havale ediyorum.