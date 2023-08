‘Bahtiyar’ ol Beşiktaş’ım

Hepimizin yakından tanıdığı, Lucescu savaş koşullarında genç oyunculardan kurulu çok koşan, sıfır yabancısız, pırıl pırıl bir takım kurmuş. Romanya tarihinin en sıcak günlerinde Beşiktaş'ın avantajlı bir sonuçla turu kolaylamasına alkış tutalım. Beşiktaş maça temkinli başlarken, dakikalar ilerledikçe Gedson önderliğinde oyunda üstünlüğünü hissettirdi. Gedson bu sezon hemen hemen her maçta olduğu gibi sahanın yıldızıydı. Amir ile Salih de barikatı kurup oyunu rakip sahaya yıkmasıyla, dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın golünü bekler olduk. Beşiktaş'ın büyük gücü Aboubakar dün de çok istekliydi. Penaltı vuruşunda da klasına yakışır bir gol attı.



Siyah-beyazlılar üç kez öne geçerken savunmadaki kademe hataları maçı riske soktu. Özellikle de Amartey sanki maçta değildi. Es geçmeyeyim; Colley'in Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golünde, bizim hakemler olmayınca gol de iptal olmadı. Kulakların çınlasın TFF! Maçın son dakikalarında oyuna giren Cenk'in hırsı değerini gösteriyordu. Rashica'nin 90+4'te klasını gösterip harika bir çalımla Bahtiyar Zaynutdinov'a gol pasını servis etmesi maçın en güzel anıydı. Yeni transferlerin galibiyet getiren goldeki imzaları Beşiktaşlıları 'Bahtiyar' etti. Savunmaya transfer olmazsa olmaz görüşümü tekrar ediyorum. Ah bir de Tayyip Talha bir an önce dönse, ne de güzel olacak.