Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Boluspor - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Boluspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Altay maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da dönüşümlü yayında canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Boluspor - Altay MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
Alman devi derbide o ismi izleyecek!
DİĞER
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın makyajsız haline yorum yağdı "Çilleri yok muymuş?"
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü: 4 isim yarışıyor! Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kondaz... Kulislerde ne konuşuluyor?
Ancelotti'den Arda'ya uyarı! "Bunu bir daha yapma"
Derbide yabancı hakem olacak mı? MHK'nın kararı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor!
Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman?
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM GELECEK Mİ 2024? | Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
GREEN CARD SONUÇ 2024 | Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alman devi derbide o ismi izleyecek! Alman devi derbide o ismi izleyecek! 15:19
Bournemouth - Brighton maçı ne zaman? Bournemouth - Brighton maçı ne zaman? 15:19
F.Bahçe'de 3 yıldız derbi kadrosuna alınmadı! F.Bahçe'de 3 yıldız derbi kadrosuna alınmadı! 15:14
F.Bahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? F.Bahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:09
Ancelotti'den Arda'ya uyarı! "Bunu bir daha yapma" Ancelotti'den Arda'ya uyarı! "Bunu bir daha yapma" 14:05
Göztepe Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor! Göztepe Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor! 13:52
Daha Eski
Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 13:49
Boluspor - Altay maçı ne zaman? Boluspor - Altay maçı ne zaman? 13:46
Şanlıurfaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 13:44
Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:41
BB Erzurumspor - Çorum FK maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Çorum FK maçı ne zaman? 13:39
Tuzlaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? Tuzlaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 13:36