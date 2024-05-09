Haberler Haberler TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI SORGULAMA 2024 | TOKİ 33 ilde arsa satışı açık artırma sonucu listesi!

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI SORGULAMA 2024 | TOKİ 33 ilde arsa satışı açık artırma sonucu listesi!

TOKİ KDV'siz arsa satışı açık artırması için beklenen gün geldi. 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen müzayede satışı yapılan arsalar yeni sahiplerini buldu. Açık artırma satışı internet sitesinden canlı olarak takip edildi. TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma sonuçları listesi ve detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:05 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI SORGULAMA 2024 | TOKİ 33 ilde arsa satışı açık artırma sonucu listesi!

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ, 33 ilde 306 arsa satışı, 8-9 Mayıs tarihlerinde açık artırma ile yapıldı. Yüzde 25 peşinatla alınacak arsalara 48 ay vade uygulanırken İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 33 kentte, 306 muhtelif arsanın açık artırma satışları canlı olarak yayınlandı. Açık artırma satışı sonuçları ve konu ile ilgili detaylar haberimizde...

TOKİ 33 İLDE ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KDV'SİZ ARSA AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 - 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen KDV'siz arsa satışı, saat 10.30'da başladı. Açık artırma yöntemi ile satılan arsalar için en yüksek miktarı teklif eden kişiler, arsaları satın alabildi.

Altın yatırımcısına alım fırsatı! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN👈

8 MAYIS ÇARŞAMBA TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILAN İLLER

Muhammen bedeli 15.639.298.931-₺ olan yaklaşık 1.996.774 m2 büyüklüğündeki 372 arsa, açık artırmayla şu illerde satıldı:

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kocaeli
  • Mersin
  • Muğla
  • Niğde
  • Sakarya

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA LİSTESİ

9 MAYIS PERŞEMBE TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILAN İLLER

  • Ağrı
  • Aksaray
  • Ankara
  • Aydın
  • Bitlis
  • Çorum
  • Eskişehir
  • Hatay
  • Karabük
  • Konya
  • Malatya
  • Muş
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Uşak
  • Yalova

G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Bomba transfer iddiası! Boey geri dönüyor
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YENİ RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? | Onaylı randevu sistemi nedir? MHRS randevu ne zaman değişecek?
BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ | Boşnak böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 MAYIS rakamları
TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma canlı yayın
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI 2024 | İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! 19:09
Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi 18:44
G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden 18:29
Bomba transfer iddiası! Boey geri dönüyor Bomba transfer iddiası! Boey geri dönüyor 18:26
Bülent Uygun'dan Manaj ve transfer sözleri! Bülent Uygun'dan Manaj ve transfer sözleri! 18:11
F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular 18:09
Daha Eski
Arsenal resmen duyurdu! Jorginho... Arsenal resmen duyurdu! Jorginho... 16:55
Beşiktaş'ta Lazic'in için flaş karar! Beşiktaş'ta Lazic'in için flaş karar! 16:52
G.Saray'da flaş gerçek! Tam 8 futbolcu... G.Saray'da flaş gerçek! Tam 8 futbolcu... 16:27
Beşiktaş ve Trabzonspor için sevk kararı! Beşiktaş ve Trabzonspor için sevk kararı! 16:07
F.Bahçe'de Kayseri mesaisi devam ediyor F.Bahçe'de Kayseri mesaisi devam ediyor 15:45
F.Bahçe'nin o futbolcusu Trabzonspor'a geliyor! F.Bahçe'nin o futbolcusu Trabzonspor'a geliyor! 15:40