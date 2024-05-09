TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI SORGULAMA 2024 | TOKİ 33 ilde arsa satışı açık artırma sonucu listesi!

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ, 33 ilde 306 arsa satışı, 8-9 Mayıs tarihlerinde açık artırma ile yapıldı. Yüzde 25 peşinatla alınacak arsalara 48 ay vade uygulanırken İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 33 kentte, 306 muhtelif arsanın açık artırma satışları canlı olarak yayınlandı. Açık artırma satışı sonuçları ve konu ile ilgili detaylar haberimizde...

TOKİ 33 İLDE ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KDV'SİZ ARSA AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 - 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen KDV'siz arsa satışı, saat 10.30'da başladı. Açık artırma yöntemi ile satılan arsalar için en yüksek miktarı teklif eden kişiler, arsaları satın alabildi.

Altın yatırımcısına alım fırsatı! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN👈

8 MAYIS ÇARŞAMBA TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILAN İLLER

Muhammen bedeli 15.639.298.931-₺ olan yaklaşık 1.996.774 m2 büyüklüğündeki 372 arsa, açık artırmayla şu illerde satıldı:

Adana

Afyonkarahisar

Antalya

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Diyarbakır

Elazığ

İstanbul

İzmir

Kocaeli

Mersin

Muğla

Niğde

Sakarya

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA LİSTESİ

9 MAYIS PERŞEMBE TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILAN İLLER