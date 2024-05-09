UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2024

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2024 | 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde bir ilk yaşanacak. Devler Ligi kupası ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Arda Güler ve Dortmund'ta forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte yanıtı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finallerde rakiplerine üstünlük kuran Real Madrid ve Dortmund final oynamaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının tamamlanmasının ardından gözler final maçına çevrildi. Dortmund ve Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Devler Ligi finali 1 Haziran saat 22.00'de Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak.

FİNALDE İKİ TÜRK KARŞI KARŞIYA

Real Madrid'in finale yükselmesiyle birlikte 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da kesinleşmiş oldu.

Daha önceki yıllarda Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.