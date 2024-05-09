Kara Ağaç Destanı 12. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 12. bölüm fragmanı izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 12. bölüm fragmanı haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç'ta herkes kana bulanan düğünün şokunu yaşar. Merdo'nun masum olduğunu düşünen Ömer için oklar Celal Ağa'yı gösterir. Ömer, aradığı kanıtı bulduğunda baba oğul karşı karşıya gelir. Babasına meydan okuyan Ömer yeni bir mücadeleye girer. Sultan, Ömer'in Gülnaz ile evlenmesinden dolayı kırgındır. Düğünü kana bulayan Celal Ağa'nın zalim yüzüyle bir kez daha karşılaşan Sultan, Celal Ağa'nın gerçek hikayesini öğrenmeye karar verir.

KARA AĞAÇ DESTANI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI