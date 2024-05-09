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Kara Ağaç Destanı 11. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM FULL İZLE

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 11. bölüm izle aramaları hız kazanırken 11. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 22:40
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Kara Ağaç Destanı 11. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM FULL İZLE

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 11. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 11. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Kara Ağaç'ta herkes kana bulanan düğünün şokunu yaşar. Merdo'nun masum olduğunu düşünen Ömer için oklar Celal Ağa'yı gösterir. Ömer, aradığı kanıtı bulduğunda baba oğul karşı karşıya gelir. Babasına meydan okuyan Ömer yeni bir mücadeleye girer. Sultan, Ömer'in Gülnaz ile evlenmesinden dolayı kırgındır. Düğünü kana bulayan Celal Ağa'nın zalim yüzüyle bir kez daha karşılaşan Sultan, Celal Ağa'nın gerçek hikayesini öğrenmeye karar verir.

KARA AĞAÇ DESTANI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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