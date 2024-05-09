Yalı Çapkını 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 69. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 69. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM ÖZETİ
Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister. Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken, hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür. Onda bir tuhaflık olduğunu fark eden Ferit ise durumu öğrenmeye çalışır. Gülgün'den iyi haberler bekleyen Mezide, hiç ummadığı biriyle yüz yüze gelmenin şokunu yaşar. Seyran'ın içinde olduğu büyük sorunu öğrenen Tarık, ona yardımcı olmak için harekete geçerken, bu karar onu Ferit ile karşı karşıya getirir.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.