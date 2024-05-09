Haberler Dizi Haberleri Yalı Çapkını 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Yalı Çapkını 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 69. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 69. bölümü 10 Mayıs Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 69. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yalı Çapkını 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 69. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 69. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM ÖZETİ

Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister. Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken, hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür. Onda bir tuhaflık olduğunu fark eden Ferit ise durumu öğrenmeye çalışır. Gülgün'den iyi haberler bekleyen Mezide, hiç ummadığı biriyle yüz yüze gelmenin şokunu yaşar. Seyran'ın içinde olduğu büyük sorunu öğrenen Tarık, ona yardımcı olmak için harekete geçerken, bu karar onu Ferit ile karşı karşıya getirir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden
Casper
DİĞER
Siz Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var!
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM FRAGMANI
ATEŞ KUŞLARI FİNAL BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
Cuma Hutbesi DİYANET 10 MAYIS 2024
🌹 RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
9 Mayıs HIDIRELLEZ mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı 21:13
G.Saray'da Fatih Karagümrük mesaisi! G.Saray'da Fatih Karagümrük mesaisi! 20:45
Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu! Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu! 19:50
F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı 19:35
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! 19:09
Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi 18:44
Daha Eski
G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden 18:29
Bomba transfer iddiası! Boey geri dönüyor Bomba transfer iddiası! Boey geri dönüyor 18:26
Bülent Uygun'dan Manaj ve transfer sözleri! Bülent Uygun'dan Manaj ve transfer sözleri! 18:11
F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Transferi böyle duyurdular 18:09
Arsenal resmen duyurdu! Jorginho... Arsenal resmen duyurdu! Jorginho... 16:55
Beşiktaş'ta Lazic'in için flaş karar! Beşiktaş'ta Lazic'in için flaş karar! 16:52