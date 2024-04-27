Mükemmel maç

MAÇ ilerleyen dakikalarda bir liberoya dönüşen Muslera'nın süper bir kurtarışıyla başladı. Okan Buruk, Pendik on birini bozmamıştı.

Şahsen önceki maçlara göre daha güçlü bir Ziyech - Icardi bağlantısı bekliyorken, Barış - Icardi arasında, bir zamanlar Aktürkoğlu - Icardi arasındaki bağlantıya benzer bir uyum hayli dikkat çekiyordu.

Barış ilerleyen dakikalarda selefi Aktürkoğlu kadar top ezmeyi başararak (ilk yarıda 13 top kaybı) bu izlenimimi daha da perçinlemişti.

Balotelli, kanatlardaki pırpırlara pas dağıtma görevinde hayli etkiliydi.

Golsüz sona eren ilk yarıda, sarı kırmızılıların bu sezon direkten dönen 28. şutunu (Demirbay) bir kenara bırakırsak, güçlü şampiyonluk adayı ile eski gücünden uzak ev sahibi, eşit ölçüde gole yakındı.

Beşiktaş derbisine çıkacak Fenerbahçe ile puan farkı tam da açılmışken golsüz geçilen ilk yarı (enteresandır) 26 şutla, sezonun en çok şut çekilen devresi oluyordu.

Galatasaraylılar'ı çok stresli bir ikinci yarı bekliyordu. Lig liderinin baskısı dakikalar ilerledikçe artarak devam ederken Gravillon ile Balotelli üst seviye performanslarıyla takımlarını ayakta tutmaktaydı.

Derken 53. dakikada Ziyech klası sahne aldı ve skor 0-1'e geldi.

62. dakikada Demirspor'un şapkadan çıkaracağı tavşanı muazzam bir kurtarışla engelleyen yine yaşayan efsane Muslera'ydı.

Yaptığı çok önemli bir kurtarış daha sonrası Demirbay'dan sezonun en güzel gollerinden biri geldi.

"Dayı", dar açıdan uzaktaki çataldan golü attığı anda Barış'ın pas bekliyor olması enteresandı.

Perde yine bir Icardi golüyle kapandı. Sonuç üç farklı olsa da, pek çok kişiyi üzse de muhteşem bir maç izlediğimiz için pek çok isme teşekkür borçluyuz. İlk sırada teşekkür edilmesi gereken isimlerse; hakem Bahattin Şimşek ve Hikmet Karaman.