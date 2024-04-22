Adım adım

Puan cetveline bakıldığında kolay, rakip Pendikspor'un kadrosuna bakıldığında endişe verici bir maçtı Galatasaray için. N'diaye, Umut, Halil Akbunar gibi önemli oyuncular geçiş oyununda da, duran topta da gök bulabilecek değerde oyuncular. 35. dakikaya kadar dengede giden bir oyunda tribündeki ve ekran başındaki sarı kırmızılılar yavaş yavaş stres biriktirirken gelen muhteşem Icardi golü yüreklere serin bir su serpti. Bu golün beş dakika sonrasında bir önceki performansıyla ilk on bir biletini kapan Ziyech'in kornerinde Abdülkerim Bardacı klas bir kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. Doğrusunu söylemek gerekirse soyunma odasına gidilirken tüm sarı kırmızılar için 1-0'lık skor "öp de başına koy" diyecekleri kadar makbuldü.

Keza; ilk yarı bitiğinde skor tabelasında iki Galatasaray golü vardı ama an itibarıyla "gol beklentisi" sadece 0,53 idi. İcardi'nin ustalığı, Abdülkerim'in ekstra katkısı zoru kolay kılmıştı. 73'te Torreira ile Ziyech çıkarken yerlerine Aktürkoğlu ile Berkan girdi. Demirbay'ın son maçlardaki performans uyarınca Torreira - Berkan ikilisinin maçı tamamlaması mantıklıydı. Kulüp efsanelerinden birine dönüşen Mertens, İcardi ile birlikte ayakta alkışlanarak oyundan çıkmadan önce üçüncü gole imzasını atıyordu. "Hücum faul" itirazlarını beraberinde getiren Alpaslan'ın golü genel averajı düzeltme beklentisini bitirdi ama birkaç dakika sonra Aktürkoğlu, penaltıyla golüyle keyiflerin kaçmasını engelledi. Yine de Adana Demirspor deplasmanı öncesi, Okan Hoca'nın çok rahat olduğunu söylemek zor.