Oyunun hakim’i

Galatasaray, Alanya'daki ilk yarıda adeta tanınmaz haldeydi. Sarı kırmızılılar, Torreira, Nelsson, bir şutu direkten dönen Mertens ile ayakta duruyordu. Beklerin hücuma katkısı sıfırdı, Kerem Aktürkoğlu kariyerinin en kötü performanslarından birini sergilemiş ve ikinci devrede yerini Ziyech'e bırakmıştı. Bu arada Kerem Demirbay 45 dakika katkı sağlamaktan uzaktı. Okan hoca ilk kez forma verdiği Aurier'i de 45'te alıp yerine Kaan'ı sahaya sürüyordu. Fatih Tekke'nin istim üstündeki takımı da beklentilerin altında oynuyordu. Hayli erken bir dakikada gereksiz şekilde tribüne gönderilmesi de oyunu olumsuz etkilemiş olabilir. Maçın geri kalanını "Hakim Ziyech girdi dertler bitti" cümlesiyle özetleyebiliriz. O girdikten sonra Galatasaray oyunun tek hakimi oldu. Barış Alper'in, Mbappe'ye nazire edercesine attığı güzel gol (işin ilginci aynı golden bir tane daha atıp skoru 0-3'e getirdi) ve sonrasında Ziyech'in unutulmaz imzasıyla farkın ikiye çıkması ekran başındaki tüm Galatasaraylılar'ı rahatlattı. Bu iki golün üzerine Fer takımını on kişi bırakınca, maçın bitimine yarım saat kala, taraftarlar Pendik maçını düşünmeye başlamıştı. Maçı birlikte izlediğim dostum Nebil Evren'in on birler belli olduğunda yaptığı bir tespitine ikna oldum. Nebil, "Barış ile Kerem'den biri, Ziyech ile Zaha'dan biriyle birlikte oynamalı" diyordu. Oynaması gereken ikili formuyla Barış ile kalitesiyle Ziyech olmalı. Naçizane, zorluk derecesi yüksek maçlarda Demirbay yerine Berkan'ın oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Okan hoca Pendik maçında bakalım nasıl bir on birle sahaya çıkacak. Cümlelerim Icardi'den hiç bahsetmeden bitecekken, Ziyech imdadına yetişti. Arjantinli, maçın dördüncü golündeki dokunuşu dışında sahadaki en etkisiz isimlerdendi