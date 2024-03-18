Mitroglou golü

Kestirmeden söyleyeyim; Galatasaray'da pek çok futbolcu standartının altındaydı ama en kötü performans Okan Buruk'unkiydi. Çıkardığı ilk 11 yanlış, oyuncu değişiklikleri son derece geçti. Abdülkerim oynayamayacak durumdaysa neden kulübede? Madem Kaan Ayhan sağlam, sağ bek yerine neden stoperde oynatılmıyor? Berkan'a da yazık, ona "kötü oynadı" demem, suç onu stoperde oynatanda. Al Barış'ı sağ beke, koy önüne Ziyech'i. İki önemli sorum daha var Okan Hoca'ya... 1- Kerem Aktürkoğlu'na mecbur musun hocam? 2- 45'te oyuncu değiştirmek yasak mı? Hocam, çok tuttum kendimi kusura bakma fakat yılın en önemli Avrupa maçında solda Kerem, sağda Barış'la oynadın, ligin en önemli maçında aynı hatayı nasıl yapıyorsun? Kenarda Zaha, Ziyech, Tete otururken, anlaşılır şey değil.

* * *

"Maçın adamı" bir tane kendi kalesine, iki tane rakip kaleye gol atan, bir de penaltı kaçıran İcardi'dir elbet pek çok kişiye göre. Bense Ziyech'e bayıldım. Adam çok büyük bir futbolcu hatırlatmak istercesine hırslıydı. Belli ki; oynamayı çok özlemiş. Vinicius'un galibiyeti getiren golünde Kostas Mitroglou'nun Akhisar'a attığını hatırladı milyonlar. Bakalım bu 3 puan sarı kırmızıları mutlu sona taşıyacak mı? (Not; bu yazı, Trabzon-F.Bahçe karşılaşması başlamadan editöre iletilmiştir). Dünkü acayip maç geride kaldı ve şimdi "milli ara" var. Kulübün 1905'te kurulduğu Galatasaray Lisesi sınıfına en yakın statta, bu derece önemli bir maçta kazanılan üç puan çok önemli kuşkusuz ama Okan Buruk'a tavsiyem, şu bir iki gün bazı ezberlerini bozmaya çalışsın.