İmha takımı

GALATASARAY durdurulamıyor.

Durdurulması da mümkün görülmüyor. Hele hele Aslantepe'de.

Barış Alper son altı maç iki gol, üç asist, Ziyech aynı süreçte dört gol, iki asist… Son yedi maçta İcardi'nin sekiz gol ve iki asisti varken, Mertens dört gol atıp sekiz tane de asist yaptı.

Torreira, stoper ikilisi ve kaleci performanslarını da ekleyince Buruk'un takımı durdurulması imkansız bir imha timine dönüşüyor rakipler için. Fenerbahçe'ye ağır bir darbe vuran Sivasspor dün akşam ne yapsa, ne denese olmadı. Sarı kırmızılıların tamamı şu anki ideal on birle ulaşılan form düzeyi sonrası 'keşke Avrupa'dan elenmemiş olsaydık' diye düşünüyor.

Ziyech eski günlerindeki kadar bıçkın, Mertens gençlik yıllarındaki kadar dinamik, İcardi en sönük halinde bile ışıl ışıl (dün akşam ona yapılan bir penaltının es geçilmesi ve bence nizami bir golünün geçerli sayılmaması da cabası)… H H H

Barış Alper, Avrupa'nın en batısındaki statlara hızla koşarken, Muslera, en az mektebi sultani mezunu, Turgay Şeren kadar Galatasaray'a ait bir efsane gibi.

Galatasaray, ucunda ışık olan bir tünelde değil artık. Okan Buruk'un kullandığı otomobil uzun tünelin son virajını döndü, ince siyah bir çemberin ardında bırakmak üzere.

Buruk, farları kapattı, güneşin sıcaklığı vurdu yüzüne ve siyah camlı gözlüğüne davrandı.

Keza hem onun hem altındaki afili yarış arabasının önlerindeki yol hayli parlak.