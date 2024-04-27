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Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:50
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Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Göztepe - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da dönüşümlü yayında canlı yayınlanacak.

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Göztepe - Gençlerbirliği MAÇI CANLI İZLE

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