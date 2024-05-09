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BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ | Boşnak böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Bosna'ya ait geleneksel bir börek türü olan ve içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu Boşnak böreği, Türk sofralarında da sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Kat kat yufkasının arasındaki iç harcı ve şekliyle hem göze em mideye hitap eden Boşnak böreğinin tarifi merak ediliyor. Peki Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıyla Boşnak böreği tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 14:00
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BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ | Boşnak böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ | Lezzetli ve besleyici bir atıştırmalık veya ana yemek olarak tüketilebilen Boşnak böreği, görünüşü ve tadıyla Türk sofralarında sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Kat kat yufka veya hamurun açılması, arasına malzeme konulması ve katmanlar halinde sarılması şeklinde yapılan bu böreği evinde denemek isteyenler için Boşnak böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Boşnak böreği malzemeleri

  • 1 + 1\4 su bardağı su
  • 4 su bardağı un (yaklaşık)
  • 1 yemek kaşığı tuz (silme)
  • 150 gram tereyağı (eritilmiş)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Ispanaklı börek harcı (ıspanakla, soğanı hafif kavurun. Ocaktan aldıktan sonra damak zevkinize göre biraz peynir ekleyebilirsiniz)

Üzerine sürmek için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı,
  • 1 yemek kaşığı yoğurt

Boşnak böreği yapılışı

  • lık suya elenmiş un ve tuzu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur hazırlayın ve pürüzsüz olana kadar yoğurup yarım saat kadar dinlendirin.
  • Hamuru 4 veya 5 parçaya bölerek yuvarlayın ve yine yarım saat kadar dinlendirin.
  • Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açarak (açarken merdaneyi içten dışa doğru kullanın) katı-sıvı yağ karışımı ile her yerini yağlayın.
  • Kenarlardan çekerek (eşit şekilde) hamuru inceltmeye başlayın. Açtıkça yağı çekeceğinden, ara sıra hamuru yağlayın.
  • Hamuru inceltip büyüttükten sonra, kenarlarına börek harcından yayın.
  • Hamuru yine çekerek harcın üzerine kapatıp rulo yapmaya başlayın.
  • Tekrar çekerek ve ara sıra yağlayarak hamuru inceltip ortaya doğru rulo yapmaya devam edin.
  • Artık çekilmeyecek kadar hamur inceldiğinde, ortadan kesik atık büyük simit halkası gibi olan hamuru hafif çekerek uzatıp, yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine ortadan başlayarak spiral seklinde yerleştirin.
  • Tüm bezeleri yanı şekilde açtıktan sonra hamurun üstüne tereyağı yoğurt karışımı şurup önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

Boşnak böreği püf noktaları

  • Hamuru yoğurduktan sonra yarım saat kadar dinlenmeye bırakmalısınız.
  • Hamuru açarken olabildiğince ince açmaya özen göstermelisiniz.

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