Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Reims maçı 10 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Casper
F.Bahçeli yıldızın psikolojisi bozuldu!
DİĞER
Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması! TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni...
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nice - Le Havre maçı ne zaman?
Lille - Lyon maçı ne zaman?
BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ | Boşnak böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 MAYIS rakamları
TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma canlı yayın
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'ya büyük şok! Eğer finalde oynayamazsa... Arda'ya büyük şok! Eğer finalde oynayamazsa... 11:32
Frosinone - Inter maçı ne zaman? Frosinone - Inter maçı ne zaman? 10:59
Brest - Reims maçı ne zaman? Brest - Reims maçı ne zaman? 10:54
Nice - Le Havre maçı ne zaman? Nice - Le Havre maçı ne zaman? 10:48
Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:30
F.Bahçeli yıldızın psikolojisi bozuldu! F.Bahçeli yıldızın psikolojisi bozuldu! 10:17
Daha Eski
Giresunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Giresunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:17
Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni... Dzeko antrenmanda neden yer almadı? İşte nedeni... 10:17
Buruk onay verdi! Yeni sağ bek... Buruk onay verdi! Yeni sağ bek... 10:17
Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? 10:14
Knick seride avantajı kaptı! Knick seride avantajı kaptı! 10:09
Alaves - Girona maçı ne zaman? Alaves - Girona maçı ne zaman? 10:09