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YENİ RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? | Onaylı randevu sistemi nedir? MHRS randevu ne zaman değişecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelinmeyen randevular sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla MHRS randevu sisteminin değiştiğini duyurdu. Randevu kapasitesinin yüzde 30'unun gelinmeyen randevular sebebiyle kullanılamadığını belirten Bakan Koca, onaylı randevu dönemine geçildiğini ifade etti. Peki onaylı randevu sistemi nedir? MHRS randevu ne zaman değişecek? Yeni randevu sistemi nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 13:49 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 14:00
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YENİ RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? | Onaylı randevu sistemi nedir? MHRS randevu ne zaman değişecek?

YENİ RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? | Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu sistemine geçildiğini duyurdu. Gelinmeyen randevu sayısının 81 milyona ulaştığını ve bu sayının, toplam randevu kapasitesinin yüzde 30'u olduğunu belirten Bakan Koca, sistemin başlayacağı tarihi de bildirdi. İşte detaylar...

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda, MHRS'nin modifiye olduğunu belirterek yeni randevu sistemini şu ifadelerle açıkladı: "Ertesi gün randevusu olan hastamız akşam saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylayacak."

MHRS RANDEVU NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

MHRS randevu sisteminde onaylı randevu döneminin 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyuran Bakan Koca, açıklamasında şöyle konuştu:

"Bir vatandaşımızın hissettiği herhangi bir sağlık sorunu ona hizmet talep etme ve özgürce başvurma hakkını tanımaktadır. En büyük gücümüzse sağlık çalışanlarımızdır. Onlara çabaları için teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığını üstlendiğim günden itibaren gerekli her hususta sizleri bilgilendirmeyi esas aldım. Bu prensip değişmedi bugün de geçerli. Buna dayanarak sizlerden bir ricam var. Yetkisiz olan kendince hürdür. Her istediğini rahatça söyleyebilir. Sorumluların ne söylediğine bakın. Sosyal medya sağlıklı bir bilgi kaynağı değil, sağlıkla ilgili konularda doğru bilgi kaynağı Sağlık Bakanlığıdır. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için tıpkı bugün olduğu gibi sizleri Sağlık Koordinasyon Kurulumuzun kararları konusunda düzenli bir şekilde bilgilendireceğim. Sağlık Koordinasyon Kurulu yeni dönemdeki en önemli değerlendirme organımızdır.

Bu açıklamadan sonra sağlıkta yakın dönemde nelerin gerçekleştirildiğine değinmek isterim. Bunlardan birincisi ve pek çok şeyi kapsayan beyaz reformdur. Bu reform hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Dünyada eşi görülmemiş bir yasayla malpraktis davalarına ilişkin sorunlar yine yakın bir dönemde kökten çözülmüştür. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet olayları önemli ölçüde azalmıştır.

Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyonda 14'e inmiştir. Gri kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Sağlık çalışanlarının verdikleri her hizmetin karşılığını aldığı bir teşvik sistemine geçmiş durumdayız. Görevi medikal kurtarma olan UMKE çatısı altında UMKE Atak adında yeni bir birim kurduk. Bu ekipler medikal arama kurtarma çalışması yapıyor. Koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önem arttı, kaynaklarımızın yakın üçte birini koruyucu hekimlik için kullandık.

Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve pilot uygulamaları başlattık. Kronik hastaların takibi, rapor, reçete yenileme için de bu uygulama sayesinde çevrim içi hizmet sunmayı planlıyoruz. Kısa adı Yaşam olan sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik, uygulamaya 80 yaş üzeri vatandaşlarımızdan başladık, yaş sınırını aşağı indirerek uygulamayı yaygın hale getireceğiz.

Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan SMA Tarama Programında 2 milyon 200 binden fazla bebeğimiz için tarama yaptık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladık."

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