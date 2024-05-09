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YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Salim kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Salim Bey oldu. Salim Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Salim kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 9 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Salim kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Salim Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 9 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SALİM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Mayıs yarışmacısı Salim Bey oldu. Salim Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nazlı: 4

Aysel: 4

Aytaç: 5

Halil: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYSEL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Mayıs yarışmacısı Aysel Hanım oldu. Aysel Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nazlı: 5

Salim: 5

Aytaç: 5

Halil: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HALİL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Mayıs yarışmacısı Halil Bey oldu. Halil Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Aysel: 5

Aytaç: 6

Salim: 5

Nazlı: 4

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