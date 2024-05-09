Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Marsilya maçı NE ZAMAN? | Atalanta Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Marsilya maçı NE ZAMAN? | Atalanta Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Atalanta ile Marsilya final mücadelesi verecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Marsilya maçı NE ZAMAN? Atalanta Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 14:00
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Atalanta - Marsilya maçı NE ZAMAN? | Atalanta Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Marsilya maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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