CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig 17. Hafta)

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig 17. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İlk yarının kapanış maçında hata yapmak istemeyen Fatih Tekke ve öğrencileri, başkentte 3 puan almayı hedefliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:56
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig 17. Hafta)

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ile noktalanıyor. Sezonun son mücadelesinde zirvede rakiplerinin gerisine düşmek istemeyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, başkent deplasmanında 3 puan hedefliyor. Bordo-mavili ekipte kritik mücadelede önemli eksikler bulunuyor.

Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Arif, Pina, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan

FIRTINA'DA HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor. Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı nasıl, nereden izlenir

GENÇLERBİRLİĞİ İLE TRABZONSPOR ARASINDA 73. RANDEVU

İki takım arasında oynanan 72 lig maçında bordo-mavililerin 41 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. 19 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor'un attığı 137 gole karşılık ise kalesinde 67 gol gördü.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçları

BAŞKENTTE TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında Ankara'da oynanan 36 maçta bordo-mavililer 16 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 8 galibiyet elde etti. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 53 golüne, Başkent temsilcisi 37 golle yanıt verdi.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı istatistikleri

SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı. En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor kadrosunda, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Onuachu ve Oulai yer alamayacak. Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin ise tedavileri sürüyor. Ligde 35 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor sezonun ilk yarısının son maçında sahadan galibiyetle ayrılarak devreyi moralli kapatmak istiyor.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maç kadrosu

REKLAM - MUUD
Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet
DİĞER
Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! Sağ kanatta ters köşe
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF cezaları onadı! TFF cezaları onadı! 19:49
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:45
Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet 19:26
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 19:21
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Daha Eski
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14
Saran'dan açıklama! Saran'dan açıklama! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:32
"Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." "Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." 16:56
Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! 16:52
NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! 16:39