Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig 17. Hafta)

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ile noktalanıyor. Sezonun son mücadelesinde zirvede rakiplerinin gerisine düşmek istemeyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, başkent deplasmanında 3 puan hedefliyor. Bordo-mavili ekipte kritik mücadelede önemli eksikler bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Arif, Pina, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan

FIRTINA'DA HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor. Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE TRABZONSPOR ARASINDA 73. RANDEVU

İki takım arasında oynanan 72 lig maçında bordo-mavililerin 41 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. 19 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor'un attığı 137 gole karşılık ise kalesinde 67 gol gördü.

BAŞKENTTE TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında Ankara'da oynanan 36 maçta bordo-mavililer 16 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 8 galibiyet elde etti. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 53 golüne, Başkent temsilcisi 37 golle yanıt verdi.

SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı. En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor kadrosunda, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Onuachu ve Oulai yer alamayacak. Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin ise tedavileri sürüyor. Ligde 35 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor sezonun ilk yarısının son maçında sahadan galibiyetle ayrılarak devreyi moralli kapatmak istiyor.