CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:27 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının açıklamaları...

"BEKLENTİMİZ GALİBİYET"

"Öncelikle Özkan Sümer'e Allah rahmet eylesin diyorum, beşinci yılı.

Beklentim, modum, isteğim: Umarım saha içinde sakatlık olmaz. Zor bir maç. Eksik yakalandığımız bir maç. Ama neticede bir 11'imiz var. Birçok takımda oldu ama bizde etkisi kolay olmuyor. Beklentimiz galibiyet. Oyuncularıma güvenim sonsuz.

Benim dönemimden bu döneme futbol topunun şekli bile değişti. Zaman çabuk geçiyor. İlk yarı açısından iyi noktaya geldik. Umarım eksiklere rağmen, beklediğim duygu istekle oynamak önemli."

REKLAM - MUUD
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14
Saran'dan açıklama! Saran'dan açıklama! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:32
"Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." "Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." 16:56
Daha Eski
Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! 16:52
NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! 16:39
Başakşehir evinde farklı kazandı! Başakşehir evinde farklı kazandı! 16:38
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi 16:31
Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! 16:29
1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 16:27