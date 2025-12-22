Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının açıklamaları...

"BEKLENTİMİZ GALİBİYET"

"Öncelikle Özkan Sümer'e Allah rahmet eylesin diyorum, beşinci yılı.

Beklentim, modum, isteğim: Umarım saha içinde sakatlık olmaz. Zor bir maç. Eksik yakalandığımız bir maç. Ama neticede bir 11'imiz var. Birçok takımda oldu ama bizde etkisi kolay olmuyor. Beklentimiz galibiyet. Oyuncularıma güvenim sonsuz.

Benim dönemimden bu döneme futbol topunun şekli bile değişti. Zaman çabuk geçiyor. İlk yarı açısından iyi noktaya geldik. Umarım eksiklere rağmen, beklediğim duygu istekle oynamak önemli."