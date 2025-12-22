CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol TFF Tahkim Kurulu cezaları onadı!

TFF Tahkim Kurulu cezaları onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların itirazlarını kabul etmedi ve 29 ismin cezasını onadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:49
TFF Tahkim Kurulu cezaları onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor. TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi. Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

Fatih Tekke: Beklentimiz galibiyet
