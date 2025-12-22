Beşiktaş'a Niclas Füllkrug şoku! AC Milan ile anlaştı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın ara transfer dönemi listesinde yer alan 32 yaşındaki Alman santrfor Niclas Füllkrug, İtalya Serie A devlerinden AC Milan ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 18:37
Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısında toparlanmak isteyen Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Niclas Füllkrug'du. Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki Alman golcü için harekete geçmişti ve takımından ayrılmaya karar veren yıldız oyuncu ile hücum hattını güçlendirmeyi planlıyordu.

Füllkrug'un Beşiktaş'ın ilgisi ve Bundesliga'dan aldığı iki teklife rağmen AC Milan ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Haziran 2026'ya kadar kiralık transfer anlaşması tamamlandığı aktarılan yıldız santrforun maaşı İtalyan ekibi tarafından karşılanacak. Öte yandan AC Milan, herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Füllkrug'un satın alma opsiyonu ise 13-14 milyon euro olacak.

