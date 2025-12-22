CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

22 Aralık 2025 Pazartesi 17:57
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran, sosyal medyada paylaşılan konuşmalar hakkında açıklama yaptı. Saran'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir.

Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."

İŞTE O PAYLAŞIM

