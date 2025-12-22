Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'den mini konser!

Galatasaray'da Afrika Kupası'na katılım için izin alan ve Nijerya Milli Takımı ile bir araya gelen Victor Osimhen, takım arkadaşları ile yemek masasında verdiği 'mini konser' ile gündem oldu. Nijeryalı yıldızın kaşık ve çatal ile ritim tuttuğu anlar özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Nijerya Milli Takımı'nın resmi hesabının 'Şarkı söylüyorlar, gülüyorlar, aralarında bağ kuruyorlar; bunların hepsi işin bir parçası.' notu ile paylaştığı o görüntüler...

They sing, they laugh, they bond, all part of the work. Tuesday evening is close ⏳ pic.twitter.com/WrCuqzwKhY — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 21, 2025