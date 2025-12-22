CANLI SKOR ANA SAYFA
Volo Türkiye Şampiyonası'nda Ahmet Karakaş Türkiye 3'üncüsü oldu!

Mersin’de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, Altın Nokta Disiplini Büyükler Kategorisi’nde Türkiye üçüncüsü oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 14:30
Volo Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası, bocce sporunun en başarılı isimlerini bir araya getirdi. Şampiyonanın Altın Nokta Disiplini Büyükler Kategorisinde Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ahmet Karakaş, gösterdiği üstün performansla Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir derece elde etti. Sporcunun antrenörü Burak Kalınca eşliğinde elde ettiği bu başarı, Elazığ'ın ulusal bocce sporundaki varlığını güçlendirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ'ımızı ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Ahmet Karakaş ve antrenörümüz Burak Kalınca'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tür başarılar, gençlerimize örnek teşkil etmekte ve ilimizde bocce sporunun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi.

