CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübünün yeni amatör şubeler koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan oldu!

Fenerbahçe Kulübünün yeni amatör şubeler koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan oldu!

Fenerbahçe’de Amatör Şubeler Koordinatörlüğüne Yüksel Seçkin Saruhan Atandı. Kulüp, Saruhan’ın göreve başlamasını duyururken, eski koordinatör Fikret Çetinkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 16:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Kulübünün yeni amatör şubeler koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan oldu!

Fenerbahçe Kulübünde amatör şubeler koordinatörü, Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, kulübümüzün yeni amatör şubeler koordinatörü oldu. Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen yeni amatör şubeler koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, 22 Aralık'ta yapılan bir başka açıklamada uzun yıllar amatör şubeler koordinatörü olarak hizmet eden Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi
1 Ocak'ta Gazze buluşması
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu belli oldu! Türk yıldız listede...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
"Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor"
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! 16:39
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI RAMS Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI 16:38
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi 16:31
Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! 16:29
1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 16:27
"Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor" "Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor" 16:22
Daha Eski
F.Bahçe İtalyan orta sahanın peşinde! F.Bahçe İtalyan orta sahanın peşinde! 16:15
Basketbolda Kadınlar Kupası’nda çeyrek finalistler! Basketbolda Kadınlar Kupası’nda çeyrek finalistler! 16:13
Avrupa liglerinde zirvede yer alanlar! Avrupa liglerinde zirvede yer alanlar! 15:57
Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları açıklandı! Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları açıklandı! 15:46
Türk hentbolu Almanya’da! Türk hentbolu Almanya’da! 15:34
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! 15:34