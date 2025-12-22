CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için gündemine aldığı Breno Bidon'a Portekiz'den sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Trendyol Süper Lig'de transfer yarışı zirvenin kızışması ile birlikte hız kazandı. Şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer döneminde hangi mevkilere hangi takviyelerin yapılacağı merak konusu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Öte yandan orta saha transferinin kritik önem taşıdığı sarı-lacivertlilerde rota Brezilya'ya çevrilmişti. Kadıköy ekibinin Corinthians forması giyen Breno Bidon'u gündemine aldığı ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncu için 15 milyon euro'yu gözden çıkaracağı aktarılmıştı. Bidon'un da sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul ettiği yönündeki iddiaların ardından Sambacı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından derlediği habere göre Sporting CP, Breno Bidon'un transferini değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Güncel piyasa değeri 15 ile 20 milyon euro arasında gösterilen Bidon, bu sezon Brezilya ekibi ile çıktığı 56 maçta 3.849 dakika süre aldı.

Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
REKLAM - MUUD
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
1 Ocak'ta Gazze buluşması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14
Saran'dan açıklama! Saran'dan açıklama! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:32
"Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." "Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." 16:56
Daha Eski
Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! 16:52
NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! 16:39
Başakşehir evinde farklı kazandı! Başakşehir evinde farklı kazandı! 16:38
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi 16:31
Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! 16:29
1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 16:27