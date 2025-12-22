Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için gündemine aldığı Breno Bidon'a Portekiz'den sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de transfer yarışı zirvenin kızışması ile birlikte hız kazandı. Şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer döneminde hangi mevkilere hangi takviyelerin yapılacağı merak konusu.
Öte yandan orta saha transferinin kritik önem taşıdığı sarı-lacivertlilerde rota Brezilya'ya çevrilmişti. Kadıköy ekibinin Corinthians forması giyen Breno Bidon'u gündemine aldığı ortaya çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncu için 15 milyon euro'yu gözden çıkaracağı aktarılmıştı. Bidon'un da sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul ettiği yönündeki iddiaların ardından Sambacı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından derlediği habere göre Sporting CP, Breno Bidon'un transferini değerlendirmeye başladı.
Güncel piyasa değeri 15 ile 20 milyon euro arasında gösterilen Bidon, bu sezon Brezilya ekibi ile çıktığı 56 maçta 3.849 dakika süre aldı.