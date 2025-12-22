Fenerbahçe'nin gündemindeki Breno Bidon'a Sporting kancası!

Trendyol Süper Lig'de transfer yarışı zirvenin kızışması ile birlikte hız kazandı. Şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer döneminde hangi mevkilere hangi takviyelerin yapılacağı merak konusu.

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncu için 15 milyon euro'yu gözden çıkaracağı aktarılmıştı. Bidon'un da sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul ettiği yönündeki iddiaların ardından Sambacı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.