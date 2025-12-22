CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu makamında ziyaret etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 18:19
Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Kaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier'in yer aldı. Ziyarette Türk basketboluna dair başlıklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Kaya ziyaretin sonunda Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazılı olduğu formayı takdim ederken Türkoğlu ise Seramik Basketbol Topu hediye etti.

1 Ocak'ta Gazze buluşması
