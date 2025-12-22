CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu!

Avrupa’nın önde gelen liglerinde hafta sonu oynanan maçların ardından LaLiga’da Barcelona, Premier Lig’de Arsenal, Bundesliga’da Bayern Münih ve Serie A’da Inter zirvede yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 15:57
Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi, Fransa'da ise kupa müsabakaları nedeniyle Ligue 1'de karşılaşma oynanmadı.

LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter ve Bundesliga'da ise Bayern Münih zirvede yer aldı.

BARCELONA ÜST ÜSTE 8. MAÇINI KAZANDI

LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yenerek art arda 8. galibiyetini aldı. Real Madrid, Sevilla'yı evinde 2-0'la geçerken Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid ise deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti. Lider Barcelona, oynadığı 18 maçın ardından 46 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde yer aldı.

Atletico Madrid, 37 puanla üçüncü, iki maçı eksik Villarreal ise 35 puanla dördüncü sırada yer aldı.

ARSENAL ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Premier Lig'de lider Arsenal, Everton deplasmanında Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Manchester City, evinde West Ham United'ı Erling Haaland (2) ve Tijjani Reijnders'in golleriyle 3-0 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Aston Villa, evinde Manchester United'ı 2-1'le geçerken Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı aynı skorla mağlup etti. Ligin 17. haftasında 39 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede yer aldı. Aston Villa, 36 puanla iki takımı takip etti.

BUNDESLİGA'DA BAYERN MÜNİH KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih, Heidenheim deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Bayern Münih'in golleri Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane'den geldi.

Borussia Dortmund, evinde Mönchengladbach'ı 2-0 yenerken Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-1 yendi. Bayern Münih, 15 haftası geride kalan ligde 41 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund, 32 puanla ikinci sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen ve Leipzig ise 29'ar puanla iki takımı takip etti.

JUVENTUS, EVİNDE ROMA'YI 2-1 YENDİ

Juventus, evinde Roma'yı Francisco Conceiçao ve Lois Openda'nın golleriyle 2-1 yenerken Roma'nın tek golü Tommaso Baldanzi'den geldi. Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Juventus'ta ise Kenan Yıldız, 89 dakika oyunda kaldı.

Serie A'nın 16. haftasında oynanması gereken Napoli-Parma ve Inter-Lecce maçları 14 Ocak, Hellas Verona-Bologna ve Como-Milan karşılaşmaları ise 15 Ocak 2026'da yapılacak.

Ligde bir maçı eksik Inter, 33 puanla zirvede yer aldı. Yine maç eksiği bulunan iki ekipten Milan 32, Napoli ise 31 puanla Inter'i izledi. Roma, 30 puanla dördüncü, Juventus ise 29 puanla beşinci sırada yer aldı.

