Körfezli karateciler Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 madalyayla döndü!

Körfezli karateciler Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 madalyayla döndü!

Körfez Gençlerbirliği, İstanbul Anadolu Karate Ligi Finalleri’nde 19 sporcu ile mücadele etti. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 13:17
Körfezli karateciler Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 madalyayla döndü!

İstanbul'da düzenlenen Anadolu Karate Ligi Finalleri'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, organizasyonu 14 madalyayla tamamladı.

Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finallere 19 sporcuyla katılan Körfez ekibi, küçükler, ümitler ve gençler kategorilerinde ter döktü. Kocaeli temsilcisi, müsabakalar sonunda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Organizasyonda Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç, Öykü Ece Bozukluhan ve Hiranur Yıldırım altın madalyaya uzandı.

Ebubekir Binici, Hilmi Metehan Toker, Zehra Açar, Abdullah Oğuzkağan Eraslan, Muhammed Eymen Ertuğrul ve Begüm Yüce'nin ikinci olduğu şampiyonada, Alperen Köse, Kağan Berk Bektaş, Muhammet Fırat Tüken ile Alparslan Muhammed Eraslan ise üçüncü sırada yer aldı.

