CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 19:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti.

Isınma koşuları, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas antrenmanı yapan futbolcular, günü taktik idman ve bireysel çalışmalarla bitirdi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi 23 Aralık Salı günü 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.

REKLAM - MUUD
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Beşiktaş’tan transfer bombası! Ayrılık ateşini yaktı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı!
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! Beşiktaş'a transferde AC Milan şoku! 18:37
F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! F.Bahçe'den Türkoğlu'na ziyaret! 18:19
Osimhen'den mini konser! Osimhen'den mini konser! 18:14
Saran'dan açıklama! Saran'dan açıklama! 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:32
"Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." "Ben bu ödüle layık görüldüm ama..." 16:56
Daha Eski
Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! Fenerbahçe’de yeni Amatör Şubeler Koordinatörü! 16:52
NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! NBA ve FIBA’dan “NBA Avrupa” hamlesi! 16:39
Başakşehir evinde farklı kazandı! Başakşehir evinde farklı kazandı! 16:38
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi 16:31
Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! Türkiye Kupası 2. hafta programı açıklandı! 16:29
1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 1. Lig'de 20-22. haftaların programı açıklandı 16:27