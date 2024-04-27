Bayrakları çıkarın; şampiyonluk çok yakın!

GALATASARAY, Adana Demirspor deplasmanında gol için tam 53 dakika bekledi.

Ama o dakikaya kadar sayısız gol pozisyonuna girdi.

Özellikle Barış Alper Yılmaz karşı karşıya pozisyonları kaçırdı, Kerem'in bazukası direkte patladı.

Galatasaray oyunu tek kale gibi oynamış olsa da Adana Demirspor da özellikle ilk yarının sonlarına doğru net pozisyonlara girdi. Oyundan hiç düşmedi, çok iyi savaştı Hikmet Karaman'ın öğrencileri...



Son haftalarda atom karınca gibi bir Barış Alper Yılmaz izliyoruz.

Adeta iki kişilik mücadele ediyor.

Ama dün hem futbol şansı yanında değildi; hem de zaman zaman bencil davrandı, pas atmayı tercih etmedi. İcardi, rakip savunmaya göz açtırmadı ve yine golünü attı.

Onu durdurmak neredeyse imkansız! Bu adam tam bir gol sihirbazı!

Bu sezon ligdeki 21. golünü attı.

Büyülü bir duruşu var İcardi'nin!

Mertens, her zamanki gibi takımını bir maestro gibi yönetti. İki golün asistini yaptı, yürekli futbolu ile yine gönüllerde taht kurdu Mertens.



Muslera da bu sezonki en müthiş maçını çıkardı. Muazzam kurtarışlar yaptı.

Özellikle de Mendoza'nın karşı karşıya iki pozisyonunda devleşti.

Barasi'nin yine net bir pozisyonunda jeneriklik kurtarış yaptı Muslera.

Dünkü maçta kaleci farkı da ortaya çıktı.

Muslera olağanüstü kurtarışları ile maçı tuttu. 3'ü mucizevi olmak üzere 8 net gol pozisyonunda gole izin vermeyerek galibiyetin başrol oyuncusu oldu Muslera.

Son haftalarda kritik golleri ile Galatasaray'a hayat veren Ziyech, ikinci yarının başında sahneye çıkarak sarı-kırmızılıları öne geçirdi.

Bu golden sonra orta sahalar çok çabuk geçildi.

Galatasaray da Adana Demirspor da net gol pozisyonlarına girdi.

Kerem Demirbay, ceza sahasında adeta yürüyerek Maestro'yu geçti ve neredeyse sıfıra yakın bir yerden topu filelere yapıştırarak Adana Demirspor'un puan umutlarını bitirdi.



Adana Demirspor'da Balotelli, 'ben daha bitmedim' der gibi mücadele etti. Galatasaray savunmasını çok zorladı.

Galatasaray bu farklı galibiyetle (3-0) şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray taraftarı, sandıklardan bayraklarını çıkardı bile. Şampiyonluk şarkıları hazırlandı. Mutlu sona doğru emin adımlarla ilerliyor Aslanlar!

Bitime 4 maçı kaldı Galatasaray'ın...

Ama o dört maç bitmeden çok daha önce şampiyonluğunu ilan eder Galatasaray!

Bana göre GALATASARAY ŞAMPİ...