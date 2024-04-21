'VAR' başına gelenler!

Bütün enerjisini hafta içinde oynayacağı kupa maçına saklayan Trabzonspor, Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, lig üçüncülüğü yarışındaki avantajlı durumunu da korumuş oldu. VAR Odası'ndaki İspanyol hakem Pablo Gonzalez, maçın hakemi Çağdaş Altay'ın tel tel dökülen performansını görünce 'Vah Türk futbolunun haline vah! Vay başıma gelenler!' demekten kendini alamamıştır herhalde... Salı günü yayınlanacak VAR kayıtlarında Çağdaş Altay ile Pablo Gonzalez Fuertes arasındaki diyalogları çok merak ediyorum! Çağdaş Altay'ın ilk yarıda Berat'a gösterdiği sarı kart tam bir faciaydı. Çünkü faulü yapan Kayserisporlu oyuncuydu. Yine aynı Çağdaş Altay, ilk yarıda Kayserispor lehine facia bir penaltı düdüğü çaldı. O pozisyonda Meunier, Bourabia'nın ayağına dokunmuyor bile. Çağdaş Altay, bu pozisyona penaltı dedi. İnanılır gibi değil! Ve bu pozisyonu İspanyol VAR hakemi Pablo Gonzalez, yaklaşık 2,5 dakikada çözdü. Hakemi VAR'a çağırdı ve bu komik penaltıyı iptal ettirdi. Bir skandal hatadan dönüldü. Ama yabancı VAR, böyle pozisyonları 30 saniyede çözsün diye geldi. Bu kadar kolay bir pozisyonu neden 2,5 dakikada çözebildi Gonzalez anlamış değilim...



Hakem Çağdaş Altay'ın skandal kararları ikinci yarıda da devam etti. Bardhi'nin attığı harika golden önce Vişça ile Cardoso arasındaki mücadelede faul yoktu. Hakem pozisyona çok yakın olduğu için doğru karar verip, santrayı göstermişti. Ama VAR devreye girdi ve Çağdaş Altay'a pozisyonu izlettirdi. Çağdaş Altay kararının arkasında duramadı ve golü iptal etti. Bu kez VAR, Çağdaş Altay'ı yaktı. Trabzonspor'da Enis Destan harika bir maç çıkardı. Bir gol, 1 asistle galibiyette başrol oynadı. Sahada top ayağına geldiğinde oynayan, çok fazla mücadeleye girmeyen Pepe, dün klasına yakışır bir gol attı. İki pasla golü buldu Trabzonspor. Uğurcan'dan gelen topu Enis Destan indirdi, Pepe ağları havalandırdı. Vişça her zamanki gibi yürekli futbolu ile alkışlandı. Fountas, arka direkte yarım metreden topu filelere gönderemedi ve direğe nişanladı. Tam maç 2-0 bitecek denirken, Uğurcan Çakır, kalitesine yakışmayacak bir hata yaptı ve Kayserispor'un golü geldi.

Son bölümde Trabzonspor, gereksiz bir telaş ve stres yaşadı. VAR'daki Pablo Gonzalez'in performansını beğenmedim. Trabzonspor'un nizami golünü iptal ettirdi. Çağdaş Altay ise çok kötü bir maç yönetti. Sonuç olarak Trabzonspor, zaman zaman iyi oynadığı maçı kazanmasını bildi. Hem üçüncülük yarışındaki avantajını korudu. Hem de kupa maçı öncesinde moral depoladı.