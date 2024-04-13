Etten duvara karşı forvetsiz çıkarsan...

Maça çok iyi bir giriş yapan Trabzonspor, oyunu hemen rakip kaleye yıktı. Sivasspor'un zaten oyun anlayışı belli idi.

Kalabalık bir savunma anlayışı ve kontratak futbolu… Bordo-mavili takım ilk yarıda gol için her yolu denedi. Vişça'nın kanadından çok etkili oldular.

Abdullah Avcı'nın maça santrforsuz başlamasını doğru bulmadım. Enis Destan veya Umut Bozok ile maça başlamak daha doğru olurdu diye düşünüyorum.

Çünkü Trabzonspor ilk yarıda hep rakip kale önünde oynadı. Beklenen gol bir türlü gelmeyince Meunier ön tarafa gitti ve üç kez golle burun buruna geldi. Trabzonspor'un ilk yarıdaki pozitif futboluna evet ama santrforsuz oyuna hayır diyorum.

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Bu arada ilk yarıda Umut Güneş'in kurşun gibi kaleye giden iki şutu vardı ki, Sivasspor kalecisi Nikolic çok iyi çıkardı. Maçta Mendy-Manaj eşleşmesi de müthiş görüntülere sahne oldu. İki futbolcu da sahada kıran kırana mücadele etti.

Ligde 16 golü bulunan Manaj'ı durdurmak gerçekten çok zor.

Topla buluştuğunda çok etkili olan, keskin bir oyun zekası olan bir oyuncu Manaj. İlk yarıda Trabzonspor adına çok iyi bir oyun vardı ama gol yoktu.

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Abdullah Avcı da oyunu izlerken öz eleştiri yapmış olacak ki, 2. yarıya Umut Bozok ile başladı.

Sakatlanan Trezeguet'nin çıkması şanssızlıktı. Meunier ve Vişça çok formda. Dün iki oyuncuyu izlerken biz yorulduk, onlar yorulmadı.

Herkes Trabzonspor'dan gol beklerken Sivasspor Menig'in golü ile tabelayı değiştirdi. Golde asisti yapan Manaj, Trabzonspor defansını adeta darmadağın etti.

Sivasspor attığı gole kadar çok iyi savunma yaptı ve beklediği kontratak fırsatını yakalayınca golü de buldu. Geriye düşmek, bordomavili oyuncuların enerjilerini düşürdü. Sivasspor'a ise özgüven geldi ve daha iyi top yapmaya başladı.

Bülent Uygun, Sivasspor'a iyi savunma yapmayı öğretmiş. Maç boyunca adeta etten duvar ördü Yiğidolar. Sivasspor kalecisi Nikolic de yılın kalecilik performansını gösterdi. Hem de ilk Süper Lig maçında…