Trabzonspor’un verdiği mesaj

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında iyi oynayarak kazanmasını bildi. Bordo-mavili futbolcular, maçın ilk düdüğü ile birlikte saha ortasında omuz omuza verdi, oyuna başlamadı. Konyasporlu oyuncular da Trabzonspor'un protestosuna saygı gösterip kendi aralarında top çevirdiler. Bordo-mavili takımın 1 dakikalık protestosundan sonra maç başladı. Olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Trabzon şehrine ve bordo mavili takıma yönelik acımasızca eleştirilere en güzel cevabı verdi Trabzonsporlu oyuncular. Anlayana tabii ki…



Bir tarafa adeta ödül gibi cezalar… Diğer tarafa acımasızca çıkan fatura… Elbette ki Trabzonspor cezayı hak etmişti. Ama adaletin terazisi şaşınca, haklı olarak tepkisini ortaya koydu Trabzonspor camiası. PFDK'nın, sadece olayları Trabzonspor üzerinden okuyup, faturayı bir takıma kesmesini akıl tutulması olarak değerlendirmek lazım. Trabzonspor Kulübü, yaptığı açıklamalarla Türk futbolunu yönetenlere en güzel yanıtı verdi diye düşünüyorum. Türk futbolunda kayırma, hor görme, adaletsizlik, işi sulandırma aldı başını gidiyor. Eğer bu gidişe dur denilmezse, karanlığa doğru hızla yol alan futbolumuzu kaybederiz.



Tekrar maça gelecek olursak, ilk yarıda Trabzonspor, ikinci yarıda Konyaspor etkili oldu. Konyaspor skoru 2-1'e getirdikten sonra büyük baskı kurdu, bir topu direkten döndü. Gollere gelirsek; Trezeguet, yaklaşık 30 metreden harika bir şut çıkararak Trabzonspor'u öne geçirdi. Mısırlı yıldız, sezonun en güzel gollerinden birini attı. İlk yarıda Enis Bardhi'nin serbest vuruşunda top çataldan döndü.



Trezeguet'nin golü için 'futbolseverlerin gözlerinin pasını silen bir goldü' yorumlarını yaparken, Fountas sahneye çıktı ve jeneriklik bir gol atarak maçın skorunu ilan etti. Vişça'nın penaltı atışı da usta işiydi. N'Zonzi'nin sayısı ise Konyaspor'a yetmedi. Trabzonspor çok güzel gollerle kazanarak, sadece sahaya odaklandığını gösterdi. Bordo-mavililer, lig üçüncülüğü yolundaki avantajını kalan maçlara taşırken, oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası'nın da favorisi olduğunu gösterdi. Mislav Orsic'in dünkü maçla birlikte sahalara dönüşü de (90+1'de oyuna girdi) Trabzonspor adına galibiyet kadar önemliydi.