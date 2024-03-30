Fenerbahçe 100 yıl önce ligden çekilmiş

Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm spor dünyası 2 Nisan'a odaklandı. Cevap arayan soru şu: Fenerbahçe ligden çekilecek mi, yoksa devam mı diyecek? Spor tarihinin tozlu sayfalarında bir yolculuk yaptığımızda önemli bir gelişme ile karşılaştık. Spor Alemi dergisinde yer alan bir haber hayli ses getirecek gibi. Çünkü Fenerbahçe, bu dergideki habere göre bundan tam 100 yıl önce aleyhine verilen bir penaltı yüzünden ligden çekilmiş. O dönemde Spor Alemi dergisinde çalışan muhabir Mehmet Yüce, 1924'teki

yazısında detayları şöyle aktarmış: "Maçın hakemi, Fenerbahçe aleyhine penaltı düdüğünü çaldı. Binlerce Fenerbahçe taraftarı sahaya daldı. Mıntıka jandarması maçı tatil etti. İstanbul Futbol Mıntıkası, mezkur (adı geçen) müsabakayı görüştü ve Fenerbahçe aleyhine bir penaltı kararıyla maçın yarım dakikasının (30 saniyesinin) oynanmasına karar verdi. Bu hükmü dinlemeyen ve kararı protesto eden Fenerbahçe ise hem Mıntıka Futbol Birliği hem de Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan ayrılmaya karar verdi. Bir sonraki sene oynanacak olan lige de katılmayacağını beyan etti."





SÜPER KUPA'YI KİM YÖNETECEK?



Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki yaşananlar nedeniyle elit hakemimiz Halil Umut Meler'e Süper Kupa'da görev vermeyi düşünmüyor. Büyük krize neden olan 'MHK Eğitim Videosu'nun ardından Abdülkadir Bitigen'in de bence şansı kalmadı. 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde geriye üç hakem kaldı. TFF ve MHK'nin bu sezon en fazla maç verdiği üç hakemden biri Süper Kupa'yı yönetecek. Peki kim bu hakemler.





Arda Kardeşler (17 maç) Ali Şansalan (16 maç) Ümit Öztürk (16 maç)





'SIZINTI' SORUŞTURMASI



1 Mart Cuma günü yapılan Hakem Eğitim Toplantısı'nın gizli kalması gereken kayıtlarının sosyal medyaya sızdırılması, spor gündemine bomba gibi düştü. Kayıtların sızdırılmasının sonrasında anında harekete geçen TFF, soruşturma başlattı. 50'den fazla kişinin ifadesinin alındığı belirtiliyor. Peki bu görüntüleri kim sızdırmış olabilir? 1 Mart'taki eğitim toplantısına katılan herkesin tek tek ifadesine başvuruldu. Konu derinden araştırılıyor. TFF içinden birisi mi, toplantıya katılan hakemlerden biri mi, hakem işleri müdürlüğünden biri mi? Bu kayıtları sosyal medyaya sızdıran kişi kim? Bu konuyla ilgili herkesin ifadesi alınırken, şu iddiaların ön plana çıktığı belirtiliyor: İDDİA 1: Görüntüler, içeriden biri tarafından çok yüksek bir para karşılığında satıldı. İDDİA 2: Tolga Özkalfa'ya yakın bir isim görüntüleri sızdırdı. İDDAA 3: Hugh Dallas'ın tavırlarından rahatsız olan biri görüntüleri sızdırdı. İDDİA 4: Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin zor duruma düşmesini isteyen biri görüntüleri servis etti. İDDİA 5: Bu görüntüler, Dublin'deki hesaba gidene kadar elden ele dolaştı... Bunların hepsi birer iddia! Ancak şu ana kadar yapılan soruşturmada görüntüyü kimin servis ettiği bulunamamış. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, 'Görüntüleri sızdıran her kimse bulunsun ve görevine son verilsin' talimatını vermiş. Hugh Dallas ise duruma çok öfkelenip, 'Bu görüntüleri dışarıya servis eden içimizden birisi' demiş. Hakem Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya ise 'Bizim sızdıracak halimiz yok herhalde!' diyerek duruma tepki göstermiş.