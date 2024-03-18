Olayların sorumlusu MHK’dir!

Dünkü tribün gerginliklerinin sorumlusu Merkez Hakem Kurulu'dur! Durup dururken gerilmedi Trabzonspor taraftarı… Sebebi var tabi ki… MHK, maçtan önce yaptığı VAR ataması ile koca bir şehrin sinir uçları ile oynamıştı… Koca bir şehri enayi yerine koymuştu. Dünkü tribün gerginliğinin tek sebebi VAR'a yapılan atamalardır.

Bu böyle biline. Onuachu'nun rakip tekmesi ile kolunun kırıldığı pozisyona kılını bile kıpırdatmayan Onur Özütoprak, VAR'a atanmıştı.

AVAR'da Emre Malok… Çıldırtan atamalara bakın hele… İşte bu atama, Trabzonspor taraftarının sabırlarını taşırmıştı. Maç bu gerginlik altında başladı.

Ey MHK, başka atayacak VAR hakemi mi bulamadınız!

Hani VAR hakemi sayısını 40'a yükseltmiştiniz! Dünkü tribünlerden atılan sular, aslında Fenerbahçeli futbolculara değil, MHK'ye bir tepki olarak atıldı.

Yahu düşün bu şehrin yakasından.

Ne istiyorsunuz Trabzon'dan!

Yeter artık yeter! Mübarek Ramazan ayında bari yapmayın!

Kul hakkı yemeyin! İnsanları sokaklara dökmeyin!

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Maça gelirsek… Abdullah Avcı yanlış bir 11 ile Fenerbahçe karşısına çıktı. Fenerbahçe'yi saniye saniye çalıştığını söyleyen Abdullah Avcı, doğru kurgu ile sahaya çıkmadı. Haftalardır ideal bir 11 ve doğru kurgu ile sahaya çıkan Trabzonspor, dünkü derbide bütün doğrularına adeta çöpe attı.

Hocam, bu kadar yumuşak bir orta saha mı olur? Berat- Mendy ikilisi çok yumuşak kalıyor.

Olmuyor… Olmuyor. Dünkü maçın ilk yarısında orta alanda 5'e 2 yakaladı Fenerbahçe hep Trabzonspor'u. İlk yarıyı çöpe attın Abdullah hocam.

İkinci yarıda Enis Bardhi oyuna girdikten sonra top oynamayan başladı Trabzonspor. Skoru 2-2'ye getirdikten sonra İsmail Kartal'ın yaptığı iki değişiklik, Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'nin attığı 3. golden önce Umut Bozok'a yapılan bir faul vardı. Ne Halil Umut Meler gördü, ne de VAR gördü!

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Fenerbahçe çok kritik bir galibiyet elde etti. Kadro kalitesi ve oyun anlayışı olarak Trabzonspor'un çok önünde olan bir Fenerbahçe vardı sahada… Derbiyi kazanan Fenerbahçe, galibiyet sevincini saha ortasında yaşamak ve kutlamak istedi.

Hakları da… Ama tribünlerin bu kadar gergin olduğu bir ortamda keşke bu sevinci soyunma odasında doyasıya yaşasalardı.

Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yoktu. Üçüncülük yarışında da avantaj yakalamıştı. Yani taraftarın gerileceği bir durum söz konusu bile değildi.

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Ama dönüp dolaşıp aynı yere geleceğim. Trabzonspor taraftarını geren VAR atamasıydı.

MHK'nin işgüzarlığıydı. MHK, belki de amacına ulaştı. Bir şehrin psikolojisini yerle bir etti. Ama bilerek ama bilmeyerek.

Bilmiyorsanız, koltukları işgal etmeyin! Bilmeme şansınız da yok ya… Onuachu'nun sakatlandığı pozisyonu cümle alem bilirken, siz mi bilmiyorsunuz! Hadi oradan yaaaa… Yarından tezi yok istifa edin! Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bu gergin ortamdan altın değerinde 3 puan çıkardılar.