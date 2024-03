Yüzde 55 Trabzonspor

Sokakta, çarşıda-pazarda… Adım attığım her yerde 'Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi?

Derbiyi kim kazanır?' sorusu ile karşılaşıyorum. Kimseyi cevapsız bırakmadan cevap vermeye çalışıyorum. Bu soru neden bu kadar çok soruluyor?

Çünkü şampiyonluğun kaderini belirleyecek bir derbi olduğu için.

Lider Galatasaray, Kasımpaşa maçı kadar, Papara Park'taki derbiye de odaklanmış durumda.

Tüm Galatasaraylılar da Kasımpaşa maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin Trabzon'da kaybetmesi durumunda 'Şampi… Galatasaray' seslerinin yükselmeye başlayacağını biliyor...

H H H

Peki derbiyi kim kazanır? Veya bu dev maç berabere biter mi?

Nedenleri ile birlikte iki takımı terazinin birer kefesine koyup, değerlendirmelerimizi yapalım.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmanın morali ve öz güveni ile Trabzon'a gelecek. Ama ister istemez takım üzerinde bir yorgunluk da olacak.

İsmail Kartal, her ne kadar Union maçına rotasyonlu bir kadro ile çıkıp, takımına rölantide bir oyun oynatmış olsa da sonuçta Fenerbahçe, bir Avrupa maçı oynayarak Papara Park'ın zeminine çıkmış olacak.

Takımın beyni-maestrosu Fred'in şu anki formsuz görüntüsü Trabzonspor için bir avantaj. Çünkü formda bir Fred; Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci ve Dzeko'nun da performansını üst seviyeye taşıyor.

Savunmada Djiku ve Oosterwolde çok formda.

Mert Hakan Yandaş'ın Union maçında sakatlanması ve derbi öncesinde durumunun belirsizliği Fenerbahçe için önemli bir sıkıntı.

H H H

Fenerbahçe, bence ligde bu sezonun final maçına çıkıyor.

Neden final maçı? Çünkü kaybederse, koca bir sezonun emekleri bir anlamda heba olacak. Çünkü şampiyonluk şansı azalacak, enerjisi düşecek.

(Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda…) Belki de ligi bırakıp tamamen Konferans Ligi şampiyonluğuna odaklanacak Fenerbahçe. Bu arada lig şampiyonluğu derken Avrupa Şampiyonluğu gelir mi?

Neden olmasın… Şimdi herkes 'Fenerbahçe, Olympiakos'u elese bile Aston Villa-Lille'yi nasıl eleyecek?' diye itiraz edecek.

Kağıt üzerinde öyle… Ama futbolda imkansız diye bir şey yoktur… H H H

Trabzonspor'a gelecek olursak... Bordo-mavililer, dolu tribünler önünde oynamanın avantajı ile sahaya çıkacak.

Abdullah Avcı, ligimizde derbi maçlarını oynamayı en iyi bilen teknik adam durumunda.

Rakibi kosinüsüne-sinüsününe varana kadar inceler. Abdullah hoca, Trabzonspor'un başında daha önce üç kez Fenerbahçe'yi zirveden indirdi. Trabzonspor'da hafta başında karın bölgesinde sakatlık yaşayan Meunier derbide oynayacak. Meunier'in sahada olması takımın enerjisini yükseltiyor.

Mendy stoperde çok başarılı.

Ama Fenerbahçe'nin güçlü orta sahası karşısında Berat-Umut Güneş ikilisi yumuşak kalır diye düşünüyorum. Mendy'yi orta alana çekip, defans tandemini Denswil- Fernandez ikilisinden kurgulamak daha akıllıca olur sanki.

H H H

Trabzonspor, ön tarafta bir istikrar sağladı. Solda Trezeguet, sağda Vişça, 10 numarada Bardhi, santrforda Pepe'nin olmasını bekliyorum. Trabzonspor, topu rakibe bırakmak gibi yanlış bir taktikle sahaya çıkmazsa, ileri-geri oynamazsa, kontrollü-sabırlı oyunu tercih etmezse maçın favorisi derim.

Abdullah Avcı'nın bu maçta takımını taktik disipline bağlı bir biçimde gerçek oyununu oynattığı takdirde Trabzonspor'un galibiyete yakın taraf olacağını düşünüyorum.

Yüzde olarak da 'yüzde 55 Trabzonspor' diyorum. Dev maçta tüm gözler hakem Halil Umut Meler'in üzerinde olacak.

Hakem eyyam yapmadan gördüğünü çalarsa, VAR Odası ile uyum içinde bir yönetim gösterirse harika bir derbi izleriz. VAR Odası'nda kimler olacak? Burası çok önemli.

MHK, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbide VAR'ı kimlerden dizayn edecek hep birlikte bekliyoruz.

Halil Umut Meler kötü bir maç yönetirse, VAR Odası başını kuma gömerse ve hakem hataları derbiye damga vurursa ligde kıyamet kopar!

Bunları göz önünde bulundurarak VAR ataması yapılmalı. VAR'dakiler de gözünü dört açıp, maçtaki pozisyonları tek tek çözmeli.

Bu derbiyi hak eden kazanmalı.

Hakem hatası ile bir takım kazanırsa ortalık yangın yerine döner. MHK bu işin altından kalkamaz.