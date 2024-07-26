Moral ve güven!

Trabzonspor, sezona Slovakya'da oynadığı ilk resmi maçla başladı. Öyle bir 45 dakika oynandı ki sahanın en iyisi Uğurcan Çakır ise fazla söze gerek yok sanırım. Tam 5 tane net gollük pozisyonu kurtardı.

Takımın hiçbir bölgesinde oyuncu performansı yeterli değildi. Bordo mavililer, top rakipteyken kimin ne yaptığının belli olmadığı dağınık bir görüntü verdi.

Golü ancak geçiş hücumu ve de rakip savunmada sayısal eksik olduğunda yerleşim hatası yaptığında bulabilirdi. Nitekim bu şekilde golü attılar. Böyle kötü oynanan bir devrede takımın motivasyonunun sağlamak için gelen gol ilaç gibi geldi Trabzonspor'a.



İkinci yarının ilk yarı ile bir farkı yoktu. Rakip takımın seviyesi çok yetersiz olmasına rağmen Trabzonspor oyunun kontrolünü ele alamadı.

Böylesine kötü oyuna rağmen yaklaşık 70 dakika beklemek anlaşılır gibi değildi. Geçen sezondan gelen 8 oyuncuya rağmen teknik direktör Abdullah Avcı'nın hala bir oyun hafızası oluşturmaması düşündürücü.

Yeni transfer genç Cihan Çanak attığı mükemmel golle daha ilk resmi maçta "Ben buradayım" diyerek kalitesini ortaya koydu.

Mutlaka Avcı gibi tecrübeli bir hoca, bu maç sonrası gerekli analizi yapıp eksiklikleri bulup rövanş ve lige takımı hazır bir şekilde çıkaracaktır.

Böyle iki ayaklı maçlarda her ne kadar kötü oynasa da deplasmanda alınan 2 farklı galibiyet tabii ki moral ve güven açısından çok önemliydi.