Hoş geldin

Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı gözler takımdan daha çok Jose Mourinho'daydı. Büyük bir teknik adam, bunda hiç şüphe yok ama işi zor. Bunun sebebi ise geçen sezon İsmail hoca ile 99 puan toplanılması. İsminiz ne olursa olsun bu durum her antrenör üzerine baskı yaratır. Çünkü beklenti en üst seviyededir.

Temsilcimiz maça iyi başlamadı. İlk 25 dakikada Lugano, sahanın her yerinde baskı uyguladı. Sarı lacivertliler bu presi kıramadı ve Djiku'nun hatasından golü yediler. Daha sonra oyunu dengeleyip goller kaçırdılar. Tam devre biterken Dzeko'nun penaltısı ilaç gibi geldi.

Sahada görünen en temel sıkıntılar şunlardı: Zaman zaman topla çıkarken zorlandılar. Oyun hareketliliği iyi değildi, topa ritim veremediler. Bu da çabuk oyunu etkiledi. Sahayı genişliğine kullanmadılar.

Yenilen üç gol de bireysel hatalardan geldi. Bu kadar ucuz top kayıpları yapılmaz. Mourinho bunun önlemini almalı.

Fenerbahçe Samuel ve Tadic ile sağ taraftan iyi hücum kombinasyonları yaparak maçı çözdü. Dzeko attığı 3 golle 'Ben buradayım' dedi, meydan okudu. Mourinho yaptığı yerinde ve doğru oyuncu değişiklikleriyle ilk resmi maçta farkını gösterdi.

Futbolcular, yeni hocaları Jose Mourinho'ya galibiyetle 'Hoş geldin' dedi.