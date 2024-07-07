Teşekkürler çocuklar

Son sekizdeyiz ve rakip Hollanda. Ama kimin umrunda. Yine bu turnuvanın başındaki gibi Berlin'de 60 bin Türk tribünde havamız ve coşkumuz enfesti. Bu ortamda maça başlıyoruz. Montella doğru diziliş yapmıştı. Top bizde iken 3/4/2/1; top rakipte olduğunda 5/4/1 veya 5/2/3. Savunmada birimler arası mesafe gayet iyi. Takımın boyu Hollanda'ya geçtiğinde 25 metre enine ve boyuna kaymalar rakibe alan ve de zaten bırakmayarak kurgulanan oyun gayet başarılı Bu şartlar altında geçiş hücumu ve duran toptan gol bulurduk. Nitekim Samet'in mükemmel kafa vuruşu ile golü attık ve ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayarak ve 1-0 önde kapattık. Bu çok iyi oldu.



Burda şunu söylemek istiyorum. Oyuncu değişikliği için ille gol mü yememiz lazım? Dakika olmuş 70, sahada 3-4 futbolcu oyundan düşmüş ve Montella'dan hamle yok. Turnuvada zaten genelde hep aynı 11'lerle oynuyoruz. İkinci yarı bazı oyuncuların fiziksek düşüklerini görüp daha erkenden bu hamleyi yapmalıydık. Kolman maç 1-0 iken, 1-1 olduğunda ve 2-1 öne geçtiğinde hemen hamle yaptı ama bizim hoca sadece oyunu seyretti. EURO 2024'te sahada takımımızla, tribünlerde taraftarımızla renk kattık. Takımımız ilerisi için umut verdi. Hepinizin yüreğine ve emeğine sağlık. Teşekkürler çocuklar.