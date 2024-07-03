Bekle bizi Berlin

Grup maçlarındaki gibi Leipzig'de de yine tribünlerde bizim üstünlüğümüz vardı.

40 bin Türk vatandaşımız stadyumda her zamanki gibi mükemmel bir atmosfer oluşturdu.

Takımımıza da müthiş bir enerji verdiler.

Bu çoşku ile başlayan millerimiz Merih'in golü ile daha 57. saniyede öne geçti.

Oyuna 4-2-3-1 gibi başlamıştık.

Golümüzden son Kaan orta sahadan stopere geçerek 3'lü savunma formasyonuna döndük.

İlk yarı iyi mücadele ettik takım halinde, biraz daha top ayağımızda güvenli oynasak çok fazla geçiş hücumu yapardık.

Çünkü rakip çok fazla risk alıp bize alanlar bıraktı. Buraları çok rahat kullanırdık.

H H H

Teknik direktör Montella'nın ikinci yarıyı doğru planlaması gerekiyordu. Avusturya fiziksel açıdan turnuvanın en iyi takımlarından biri.

Onun için hem doğru dakikada ve doğru oyuncu hamlesi olması gerekiyordu. Böyle maçlarda duran toplar tabii ki çok önemli.

Bunu Arda ile doğru kullanıp Merih'le de bitirince 2-0 yaptık.

Hem maçın başında hem de ikinci yarıda baskı yerden gol atmamız tadından yenmezdi. Hemen ardından golü yedik.

Ancak ikinci yarıda rakip baskı kursa da çok iyi savaştık. Montella doğru zamanda doğru değişiklikleri yaptı. Gireniyle çıkanıyla bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum.

Turu sonuna kadar hak ettiler. Helal olsun. Bekli bizi Hollanda, bekle bizi Berlin.

Bizim çocuklar Hollanda'yı da saf dışı bırakır. Yeter ki inansınlar, kendilerine güvensinler.