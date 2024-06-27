Helal olsun

Rakip Çekya'ydı ve hem galibiyet hem beraberlik son 16'ya kalabilmemizin yolunu açıyordu. Yani maçın başında sonucun %66'sı bizim lehimizeydi. Bu şartlar altında başladığımız karşılaşmada bir de Çekya 20. dakikada 10 kişi kalınca kağıt üzerinde olan avantajımız sahada da oluştu. Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'nda dün çok doğru bir iş yaptı. İlk defa doğru orta ile çıktı. İtalyan hocanın Salih-İsmail ikilisi ve önlerinde Hakan'la başlaması takımın özellikle stoper mevkiindeki eksikliğinden ve aynı zamanda güven vermemesinden dolayı oradaki taşıyıcı kolon rolünü oynadı. Bu kurgu da orta saha merkezine direnç getirdi. Aslında bu ikinin defansif açıdan birbirine tamamlaması yalnız orta saha değil tüm takıma güven verdi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

H H H

Montella'nın özellikle forvetsiz seçimi 4/6/0, Arda ve Hakan'la bunu tercih etmesi topun bizim ayağınızda kalmasını sağladı. İlk yarı çok coşkulu değildik ve net gol pozisyonumuz da yoktu ama ikinci yarıya çok iyi başladık rakibe baskımızı hissettirdik. Kaptanımız Hakan'ın mükemmel vuruşu sayesinde öne geçtik. Bu ara Barış'ın getirdiği topu boş kaleye Arda atsa 2-0 olur ve maçı bitirirdik. Ama olmadı. Yediğimiz erken golle de rakibi karşılaşmaya ortak ettik. Orta saha merkezden İsmail ve Salih'in çıkması bu alandaki savunma direncimizi azalttı. Arda ile Kenan değişikliği doğru ama geç kalındı. Cenk doğru bir tercihti. Bu galibiyet anamızın ak sütü gibi helal. Şimdi rakip Avusturya. İyi hazırlanırsak onları da geçer ve çeyrek finale çıkarız. Neden olmasın?