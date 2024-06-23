Çıkarılacak dersler!

Bizim maç öncesinde Çekya ile Gürcistan'ın berabere kalması bu maçın yalnız 3 puandan daha fazlası olduğunu gösterdi. Galip olduğumuz durumda grup lideri olacağımız gibi muhtemel eşleşmelerimizi de olumlu yönden doğrudan etkileyecektir.

İyi ve dengeli başlamamıza rağmen iki tane çok basit golle geriye düştük. Milli takımımızın geçmişinde güçlü bir savunma futbolu hiçbir zaman olmadığı gibi aksine her zaman güçlü bir hücum futbolu anlayışı hakimdi. Bütün sezon düzenli oynayan Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'ın oynaması Montella'nın hatasıydı. Eğer savunmamızın iki beki Zeki ve Ferdi ise, orta saha ve forvet hattı da hücum yönü güçlü oyunculardan oluşuyorsa topu rakibe bırakıp kendi yarı alanımızda derinlemesine savunma yaparak rakibin hatasını beklemek bu düşünce ve kurguyla oynamak çok yanlıştır. Öndeki üç tane hızlı oyuncuyla geçiş hücumları planlamamıza rağmen bu strateji teoride kalmakla beraber pratiğe dökülemedi. Bu maçtan çıkarılacak dersleri alıp hızlıca Çekya maçı için konsantre olup toparlanmamız gerekiyor.

Bizim oyun planımız ne? Golü nasıl atacağız? Ayrıca çıkan 11'de Zeki'nin, Samet'in, Kaan'ın, Orkun'un ve Yunus'un yanlış seçim olduğu gibi oyuncu değişiklikleri de doğru olmayıp Arda'nın oyuna girişi de çok geçti. En önemlisi de taktiksel olarak oyuncu olarak ve kurgu olarak maçla ilgili Montella'nın hiçbir hazırlığı olmadığı ortaya çıktı.