Büyük Usta Edin Vişça

Trabzonspor'un dünkü rakibi İstanbulspor zaten haftalar öncesinden küme düşmüştü. Maçın hikayesi de tam da beklendiği oldu. İstanbulspor, Trabzonspor'u hiçbir şekilde zorlayamadı. Zaten gücü itibariyle de zorlayamazdı. Bordo mavililer maça çok iyi başladılar. İlk 7 dakikada Onuachu'nun iki golüyle 2-0'ı bularak maçı da orada bir yerde bitirmiş oldular. Onuachu'nun gol atması, Trabzonspor'un kazanması olumlu. Ama kiralık olan Nijeryalı forvetin bonservisi alınacaksa bu gollerden sonra fiyatı yükselebilir. Bu duruma sevinilmeli mi üzünülmeli mi bunu da anlamış değilim. Southampton da dikkatli bir şekilde bu golleri izliyordur.

Cezalı Berat'ın yerine oynayan Umut Güneş'in orta saha ile hücum hattının bağlantısını iyi yapması, Vişça'nın pasları ve Onuachu'nun golleriyle Trabzonspor çok rahat kazandı. İki net penaltısı da verilmedi. Bizim hakemlerimiz hâlâ skora göre maç yönetmeye devam ediyorlar. Büyük usta Edin Vişça'ya özel bir parantez açmazsak haksızlık etmiş oluruz. Boşnak yıldız, Benjamin Button'a benziyor. Yaşın yalnız bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdiği gibi her geçen gün geçmişteki başarılı performansını tekrarlıyor. Büyük bir profesyonel, örnek alınacak bir futbolcu. Her geçen yıl kendini geliştiriyor ve bordo mavililere önemli katkılar sunuyor. Haftalar önce asist krallığında Alex de Souza'yı sollayan Vişça, bu sezon da 10. gol pasını verdi.