Araç ve amaç

Trabzonspor'un tek gerçekçi ve somut hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Karagümrük'ün ise ligde kalabilmek eğer saha içinde sürpriz gerçekleştirebilirse kupada final oynamak. Bunu bize söyleten Tolunay Kafkas'ın hafta sonunu düşünerek çıkardığı rotasyonlu kadro. Bordo-mavililer ilk maçın bir gol averajıyla çıktıkları İstanbul'daki Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş maçında hafta içi olmasına rağmen gelen taraftarlarıyla hiç deplasman baskısı da yaşamadılar. Maçın ilk devresinde Trabzonspor hücum düşünmeyen, öne gitmeyen, daha geriye, yana oynayan, futbol adına iyi görüntüler vermedi. Buna karşın eksik kadrosuna rağmen daha etkili olan ve goller kaçıran taraf Karagümrük'tü. Maçın ikinci devresinde Trabzonspor'un yine bireysel oyuncu kalitesiyle çözdüğü bir maça daha şahit olduk. İlk golde Meunier'in attığı mükemmel pasta, Onuachu'nun kaliteli bitiriciliği eklenince Trabzonspor golü bulduğu gibi o anda tur atlayacak tarafın da bordo-mavililer olduğu belirlendi. Peşine yine bireysel hücum aksiyonunda Vişça-Fountas işbirliğinden ikinci gol gelince zaten maçın fişini çekmiş oldu. Arkasından da Umut Bozok'un golleriyle de farka gittiği gibi finali de perçinledi. Trabzonspor, ikinci devredeki oyunuyla hak ettiği maçı kazandı. Trabzonspor için yarı finalde Karagümrük'ü geçmek ve finale kalmak 'araçtı' 'amaç' ise kötü geçen bir sezonda Türkiye Kupası'nı alarak taraftarlarını mutlu etmek.