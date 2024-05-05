Panzehir

Trabzonspor'un Samsun deplasmanında Abdullah Avcı'nın beklenildiği gibi çarşamba günü Karagümrük ile oynanacak kupa yarı final rövanş maçı bazı oyuncuları rotasyona sokacağı belliydi. Aylar sonra Baniya ve Fernandez'in bir arada savunmanın göbeğinde oynaması, orta saha düzeninin bozulması, Uğurcan'ın formsuzluğu gibi bu mağlubiyette ilgili birçok yanlış tercih kararları sayabiliriz.

Bordo-mavililer gol yiyebilir, istenmese de bireysel hatalar da futbolda olabilir. Sırf bunun üzerinden bir maç analiz etmek de doğru değil.

Esas kullanacağımız veri, oynanan oyun olmalıdır.

H H H

Trabzonspor ilk yarıyı %65 ile topla oynayıp, 3 orta yapıp, 1 defa rakip ceza sahasının içine girip, sıfır kornerle tamamladı. Bunun en büyük nedeni, rakibin en önemli oyun stratejisi olan; top rakipteyken şiddetli yapılan presle kısa yoldan golü bulmaktı. Bununla beraber duran toplardan da ligimizde en çok gol bulan takımlardan biriydi.

Nitekim de bu özelliklerini en iyi şekilde kullanıp sonuca gitmesini bildiler.

Trabzonspor'un savunma ve orta sahada topa sahip olduğu ama oyuna hükmedemediği, rakibin yaptığı güçlü pres anlayışına hem doğru çalışılmamış pas şablonunun hem de az temaslı oyunu tercih etmeyip Samsunspor'un kurduğu oyun tuzağına düşmesi; ortaya bu skoru çıkardı.

Madem karşınızda böyle bir rakip var, 'zor' oyunu her zaman bozduğu gibi, ona karşı onların tercih ettiği gibi pas yapmadan yüksek direkt toplarla Onuachu'ya oynayıp, oradaki ikinci topları alıp, daha sonra hücum etmeyi ve rakibe hataya zorlamaya tercih etmeliydi. İkinci yarı Avcı oyuncu değişiklik yapmasına rağmen, oyunda değişen olumla bir şey görmedik.

Özetle; Abdullah Avcı oyun anlamında zehire karşı panzehiri, maçın hiçbir bölümünde oluşturamadı.