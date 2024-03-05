Göz teması

Trabzonspor gibi bir takım bu kadar amatörce gol yer mi? Ama felaket 'geliyorum' dedi adeta. Önce Eren Elmalı, çevre kontrolü yapmadan gereksiz bir biçimde Uğurcan'a geri pas attı. Eren'in bu hareketi az kalsın Uğurcan'ın sakatlanmasına ya da penaltıya sebebiyet veriyordu… Eren'in amatörce geri pasından takım hiç ders almamış olacak ki… Bu kez Uğurcan, 2 metre yanındaki Denswil'e pas verdi. Denswil'in dünyadan haberi yok. Dalmış gitmiş derinlere. Top yanından geçerken Denswil'den tık yok. Oğuz Aydın da geldi aldı topu ve hayatının en kolay golünü attı. Trabzonspor'un yediği bu gol, jeneriklere geçer. Hani zaman zaman izliyoruz ya 'Böyle gol yenir mi?' videolarını. İşte bu videolara malzeme olur dünkü maçta yenilen ikinci gol. Bu golü yediren Denswil, Trabzonspor'dan yılda 2 milyon euro'nun üzerinde bir para kazanıyor! Yazıktır, günahtır…

Önceki yazılarımda hep şuna vurgu yapmıştım. Abdullah Avcı'ya seslenmiştim. 'Bu takım neden sürekli Uğurcan'a geri pas atıyor?' diye. Alın size acı bir fatura… Bu kadar kalecinizle oynarsanız, kaleciniz de ileriye vurmak yerine yanındaki takım arkadaşına pas verir. İlk golde ise önce Vişça, sonra da Meunier, Balkovec'in orta yapmasına engel olamadı. Oğuz Aydın'ın attığı golde Uğurcan'ın hatası vardı. Ama en az Denswil kadar Uğurcan da sanki maça motive değildi. Denswil'e attığı o pasta takım arkadaşına bakmıyor bile. Neden konuşmuyorsunuz, neden birbirinize bakmıyorsunuz! 'Göz teması kurmak' diye bir terim vardır futbolda! Bu ne iletişim eksikliği! Uğurcan eğer takım arkadaşına bakmış olsaydı, Denswil'in uzaklara dalıp gittiğini görür ve o pası atmazdı. Lig üçüncüsü bir takım bu kadar amatörce gol yemez.

Trabzonspor ilk yarıda kötü oynamadı, kazanmak için savaştı ama o kadar kolay iki gol yedi ki… İkinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı Trabzonspor. Ama bu baskının devamına getiremedi. Skor olarak geride olmak telaşa da sürükledi bordo-mavilileri. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, maç boyunca müthiş kurtarışlar yaptı. Fatih Tekke, Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Alanyaspor iyi savunma yaptı. Trabzonspor'un zayıf karnı olan savunmasının üzerine oynayıp hata yaptırdılar. Fatih Tekke çok büyük bir teknik adam olma yolunda hızla ilerliyor. Dün Trabzonspor'da parmakla gösterip 'İşte bu oyuncu iyiydi' diyebileceğimiz tek isim yoktu. Takım halinde kötü oynayıp kaybetti Trabzonspor! Alanyaspor ise savaşarak haklı bir galibiyet aldı.